Жертва Мохова рассказала, для чего попросила госзащиту

Бывшая жертва экс-осужденного Виктора Мохова Екатерина Мартынова встретилась с представителями МВД в Рязани. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее девушка заявила полиции, что нуждается в госзащите.

«Меня вызвали для уточнения, для чего мне нужна госзащита. Мне сказали, что они начали проверку», — рассказала Мартынова.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее Мартынова заявила, что Мохов неоднократно предлагал ей встретиться, что, по мнению экс-пленницы, является угрозой.