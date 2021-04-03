Премьер Чехии: ЕС «косвенно вынуждает» нас начать переговоры о покупке «Спутника V»

ЕС не может обеспечить Чехию вакцинами против COVID-19, что «косвенно вынуждает» власти республики начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V» до его регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Seznam Zpravy.

«Не удивительно, что канцлер Австрии Себастьян Курц говорит, что он купит миллион доз «Спутника V», а словаки уже купили 2 млн доз вакцины. Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены. Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует»,— говорится в сообщении.

Кроме того, Бабиш ответил утвердительно на вопрос, может ли эта ситуация поспособствовать реальным переговорам о покупке вакцины.

«Косвенно нас вынуждают к этому», — сказал он.

Ранее президент Чехии Милош Земан осудил главу минздрава Яна Блатного за отказ регистрировать в Чехии вакцину «Спутник V». Кроме того, глава республики обвинил директора чешского Государственного института по контролю за лекарствами Ирэну Сторову в том, что ее отказ регистрировать российскую вакцину привел «к гибели сотен пациентов».

Также сообщалось, что Венгрия и Словакия закупили партии российской вакцины, не дожидаясь решения EMA.