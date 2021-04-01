В квартире в Петербурге обнаружили тело пятилетнего мальчика

Тело пятилетнего мальчика 31 марта было найдено в квартире одного из домов, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает пресс-служба городского управления СК.

Как сообщается, по результатам доследственной проверки следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).

По данным следствия, тело ребенка было обнаружено с явными признаками насильственной смерти, «а именно ожоговой травмой с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей».

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Расследование этого дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК РФ по Петербургу.

В свою очередь издание «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает, что предварительно, на теле мальчика не выявили признаков насильственной смерти, однако на нем присутствуют ожоги, которые могут свидетельствовать о контакте с горячей водой. Как рассказал собеседник издания, мать ребенка якобы предоставила родственникам две версии событий. По одной из них, ее сын захлебнулся в ванной, по другой — с ним что-то произошло на балконе.