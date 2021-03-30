Италия введет карантин для въезжающих из других стран Евросоюза

В Италии планируют ввести обязательный пятидневный карантин для всех, кто возвращается в страну из других государств Европейского союза. Об этом сообщает агентство ANSA.

В течение дня министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подпишет соответствующее распоряжение.

По информации агентства, граждане прибывшие из стран ЕС по истечении пяти дней должны сдать повторно тест на коронавирус.

На сегодняшний день в стране уже действует правило проходить карантин тем, кто возвращается из стран, не входящих в Евросоюз.

На время грядущих пасхальных праздников в государстве объявлен мини-локдаун. По информации итальянских СМИ, некоторые граждане Италии отправятся за границу в туристические поездки. Популярным направлением является Испания, в которой приезжим европейцам достаточно иметь с собой только тест на коронавирусную инфекцию. Данный факт вызывает споры в Италии, где все туристические структуры вынуждены оставаться закрытыми.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала в ходе пресс-конференции заявил, что правительство страны решило ввести изменения в правила для въезжающих в государство из-за границы граждан.