Наркотики на полмиллиарда рублей изъяли в подпольной лаборатории под Рязанью

В подпольной лаборатории в Рязанской области полиция совместно с ФСБ изъяли наркотики на 560 млн рублей, передает РИА «Новости».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подпольная лаборатория находилась в доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда оптовые партии наркотика поставлялись в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области.

Преступники распространяли наркотики через интернет-магазин.

В доме было обнаружено более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости.

«Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 млн руб.», — заявила Волк.

Установлен один из предполагаемый наркодилеров. Им оказался 21-летний уроженец Тульской области. Он задержан c наркотиками на пути в деревню. Заведено дело по статье за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Другие соучастники в настоящее время устанавливаются.