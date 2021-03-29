Байден пообещал сделать вакцинацию доступной для 90% взрослых к 19 апреля

Президент США Джо Байден объявит о новых мерах по вакцинации населения: к 19 апреля 90% взрослых американцев получат доступ к препарату. Об этом сообщил Белый дом.

«К 19 апреля 90% взрослых лиц в США будут иметь доступ к месту вакцинации в пределах пяти миль от их места жительства», — говорится в заявлении.

Также глава государства анонсирует новые меры по финансированию общественных организаций, которые расширяют доступ к вакцинации для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Подчеркивается, что на прошлой неделе на эти цели были выделены $10 млрд.

Ранее в Нью-Йорке ввели добровольные «паспорта вакцинации». Сертификат будет использоваться в виде QR-кода. Отмечается, что компании и площадки будут сканировать код, чтобы подтвердить действенность сертификата. Участие в программе добровольное.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 30 283 640, скончались 549 538 человек.