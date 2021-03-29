На Москве-реке со льдины спасли велосипедистов-экстремалов

На Москве-реке спасатели сняли с отколовшейся льдины двух велосипедистов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на департамент ГОЧСиПБ.

«В районе острова Бобровый в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами», — сказали в департаменте.

Молодые люди сначала отказывались сходить со льдины, но после уговоров перешли на спасательное судно.

Полицейские, которые прибыли на поисково-спасательную станцию «Кожухово», провели профилактическую беседу с велосипедистами-экстремалами. Как люди оказались на льдине, не уточняется.

«В сопровождении наряда полиции молодые люди убыли со станции для дальнейших разбирательств», — заключили в ведомстве.

Ранее на Сахалине спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине. В спасательной операции принимали участие 29 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек, 5 единиц техники.