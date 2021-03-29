Победитель конкурса «Лидеры России 2020» стал помощником вице-премьера Чернышенко

Федор Крошин, победитель конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стал помощником заместителя председателя правительства РФ.

В новой должности он будет развивать IT-направление в Российской Федерации для обеспечения роста отрасли и повышения качества услуг, предоставляемых гражданам.

«Моя цель в новой должности – выполнять поставленные Дмитрием Николаевичем Чернышенко задачи по цифровой трансформации государства», – рассказал Крошин.

В 2020 году Федор Крошин стал победителем третьего конкурса «Лидеры России».

«Для меня победа в конкурсе управленцев «Лидеры России» стала важным достижением, которое открыло мне удивительные возможности и подарило замечательные знакомства с людьми с «горящими глазами, полными идей и мыслей». Это непередаваемые эмоции и опыт, а также осознание того, что ты в числе ста лучших управленцев страны. Я воспринимаю это как большую ответственность за признание, поэтому важно не останавливаться и оправдать этот аванс. Потому что «лучший» – это не точка, это процесс, а я только в самом-самом его начале», – поделился Федор Крошин.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.