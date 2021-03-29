ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до 30 марта обнародует доклад о визите миссии специалистов организации в Ухань, где ученые должны были определить источник происхождения коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает «Интерфакс».

По его словам, ВОЗ уже получила полный отчет об источниках вируса SARS-CoV-2 от миссии 27 – 28 марта.

Отмечается, что соответствующий отчет был подготовлен под эмбарго по просьбе двух стран-членов ВОЗ.

Гебреисус уточнил, что во вторник, 30 марта, с этими государствами будет проведен брифинг, после чего соответствующий отчет появится на сайте ВОЗ.

После публикации доклада также состоится пресс-конференция.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в неопубликованном докладе ВОЗ и китайских специалистов говорится о том, что коронавирус нового типа мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное, эту версию ученые посчитали самой правдоподобной.