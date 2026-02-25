В Алтайском крае накрыли подпольный рехаб

В Алтайском крае полицейские пресекли работу подпольной клиники для лечения наркозависимости. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, руководила подпольной клиникой 44-летняя ранее судимая за имущественные преступления жительница Барнаула. Она арендовала помещение в центре краевой столицы, где с ноября 2025 года занимались лечением граждан, страдающих от наркотической и алкогольной зависимостей.

«Злоумышленница предоставляла нуждающимся спектр услуг по выводу из алкогольного запоя, кодированию и избавлению от наркозависимости», — уточнили в МВД.

При этом никаких разрешительных документов и лицензии на осуществление медицинской деятельности у нее не было, подчеркнули в ведомстве.

В противоправную деятельность подозреваемая вовлекла шесть местных жителей – четырех женщин в возрасте от 42 до 76 лет и двоих мужчин 30 и 45 лет. Из всего персонала только одна сотрудница имела медицинское образование, будучи действующей медсестрой.

При этом некоторые соучастники искали новых пациентов через тех, кто уже обращался к ним. Другие подделывали рецепты и печати для приобретения сильнодействующих препаратов в аптеках, а третьи записывали граждан на прием и лечение. Оно, следует из данных МВД, состояло из инъекций.

Кроме того, установлено, что сотрудники рехаба вели сбыт запрещенных к свободному обороту веществ клиентам из рук в руки.

Организатор продвигала свою лечебницу через рекламу на одном из популярных ресурсов, а также в различных пабликах в социальных сетях. По предварительным данным, чистая прибыль учреждения составляла от 100 тысяч до 150 тысяч рублей в день.

