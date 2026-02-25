Размер шрифта
Митрополита УПЦ Арсения отпустили под домашний арест

Митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсению (Яковенко) изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал «СПЖ — новости Православия».

Так, по данным Союза православных журналистов, 12 февраля Днепровский апелляционный суд в Кривом Роге отклонил жалобы стороны защиты на решение Чечеловского районного суда Днепра от 22 января о продлении меры пресечения митрополиту. Фигурант участвовал в заседании в режиме видеоконференции, уточнили в СПЖ.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, настаивая на отсутствии оснований для дальнейшего пребывания митрополита в СИЗО. Однако Чечеловский районный суд, рассмотрев дело в среду, 25 февраля, изменил меру пресечения.

В ноябре прошлого года в ходе заседания священнослужителю стало плохо — его забрали в больницу на скорой.

Митрополит Арсений был задержан в апреле 2024 года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Союза православных журналистов, митрополит просил Вооруженные силы Украины не препятствовать верующим посещать православный храм.

Ранее эксперты назвали аспект, который поможет решить судьбу УПЦ.

 
