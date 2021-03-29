В Кремле заявили, что скоро сообщат дату послания Путина Федеральному собранию
Анна Светлова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента России Владимира Путину Федеральному собранию скоро будет озвучена. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим», — сказал представитель Кремля.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля.
11 марта стало известно, что российский лидер начал подготовку послания к Федеральному собранию.
В 2020 году президент России Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.
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