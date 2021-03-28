Заключенные устроили бунт в колонии строгого режима под Екатеринбургом

В колонии строгого режима в Свердловской области заключенные устроили бунт. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко уточнил, что инцидент произошел в исправительном заведении в Каменске-Уральском.

«Такие бунты в колониях происходят постоянно. Это колония строгого режима для рецидивистов», — сказал Левченко.

По его словам, несколько человек, «которые привыкли манипулировать другими людьми», нанесли себе незначительные ранения лезвиями.

Он добавил, что по данному факт у будет проведена проверка и при обнаружении попытки сговора к заключенным применят дисциплинарное взыскание.

В апреле 2020 года один из осужденных, который содержался в изоляторе колонии в Иркутской области, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения. Его поддержали заключенные из других ШИЗО. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, которого пришлось госпитализировать. Несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения. В результате бунта в колонии начался пожар на площади 30 тыс. кв. м.