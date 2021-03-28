Тело подростка нашли на съемной квартире после вечеринки в Волгограде

Следственный комитет России по Волгоградской области начал проверку по факту обнаружения тела подростка после вечеринки в квартире. Об этом сообщается на сайте СК.

В ведомстве отметили, что причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Согласно данным следствия, в субботу, 27 марта, компания подростков арендовала квартиру для проведения вечеринки. 17-летний подросток почувствовал себя плохо на утро воскресенья, 28 марта, его знакомые позвонили родителям и вызвали медиков, однако спасти юношу не удалось.

«В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в заявлении.

Ранее в Саратове подросток погиб после алкогольной вечеринки с друзьями.