В Евросоюзе оценили сроки начала производства «Спутника V»

Производство российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» в Европе может начаться через год после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации. Его слова приводит ТАСС.

«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», – отметил Бретон.

По его словам, в такой ситуации российский препарат не сможет оказать влияние на пандемию COVID-19 в Евросоюзе, так как не станет ответом на сегодняшние проблемы. При этом еврокомиссар подчеркнул, что у него нет оснований сомневаться в эффективности «Спутника V».

Ранее премьер-министр федеральной земли Тюрингия Германии Бодо Рамелов выступил за начало предварительных переговоров с Россией по вакцине «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.