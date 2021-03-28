Россиянам спрогнозировали «персиковое» лето

Центральную Россию ожидает «персиковое лето» — температура будет на один-два градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», — говорится в сообщении.

Тишковец подчеркнул, что это будет идеальное лето для отпуска в Центральной России.

Он также отметил, что такая погода позитивно скажется на урожае.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что российские регионы Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов до конца текущего месяца ожидает аномально теплая погода.

Вильфанд добавил, в столице и других городах Центрального федерального округа температура поднимется на 2-5 градусов выше нормы.

Что касается Санкт-Петербурга и других городов Ленинградской области, там температура будет на 6-7 градусов выше нормы.