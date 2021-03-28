СМИ сообщили о взрыве около церкви в Индонезии

У католической церкви в городе Макассар в Индонезии прогремел взрыв, пишет Reuters.

Подозревается, что взрыв осуществил террорист-смертник. По предварительным данным, ранены десять человек.

Как рассказал пастор, пишет The Jakarta Post, взрыв произошел, когда люди расходились по домам после службы. Один из прихожан пытался не дать войти в церковь террористу.

Посольство РФ в Индонезии призвало россиян не посещать места массового скопления и проявлять осторожность.

«В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (да и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции», — говорится в сообщении.

28 марта католики отмечают Вербное воскресенье.