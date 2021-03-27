Во Франции за сутки выявили больше 40 тысяч случаев коронавируса

Во Франции за сутки коронавирус подтвердился у 42 619 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава.

Также за прошедшие 24 часа скончались 194 пациента. За последнюю неделю были госпитализированы 12 461 человек. Всего в стране заразились 4 508 575 человек.

В стране продолжается вакцинация — хотя бы одну дозу препарата получили больше 7,5 миллиона человек. В 19 регионах Франции действует карантин, еще в более чем десятке введен особый эпидемический контроль из-за обострения коронавируса.

В мире за сутки выявили 612 тысяч заражений коронавирусом. За 24 часа также скончались 10,5 тысячи пациентов. Таким образом, с начала пандемии в мире заболели 125,78 миллиона, умерли 2,75 миллиона человек.