В Белоруссии в отделения милиции за сутки доставили больше ста человек

В Белоруссии в субботу, 27 марта, больше 100 человек доставлены в отделения милиции за административные нарушения. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, пишет РИА «Новости».

«По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16.00, более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства», — сказала Чемоданова.

По ее словам, речь идет об одиночных пикетах и других нарушениях общественного порядка.

Ранее в МВД Белоруссии заявили о нулевой протестной активности в стране вопреки призывам оппозиции к массовым несанкционированным мероприятиям.

27 марта в столице Белоруссии запланирована акция протеста, которая должна стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных в Минске на митингах в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.