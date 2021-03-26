МГУ и ВТБ возрождают школу финансовой математики

Состоялось первое заседание наблюдательного совета фонда содействия развитию науки «Институт «Вега», на котором ректор МГУ Виктор Садовничий и глава ВТБ Андрей Костин утвердили стратегию развития фонда и финансовый план на 2021 год.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 26 марта, фонд будет способствовать удовлетворению потребности государства в человеческом капитале в условиях новой экономической реальности, а также снижению оттока высококвалифицированных специалистов из России за рубеж и созданию образовательных программ, отвечающих международным стандартам и требованиям рынка.

Образовательная программа «Института «Вега» рассчитана на студентов трёх факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова: вычислительной математики и кибернетики, механико-математического и Московской школы экономики.

«Мы поставили перед собой очень амбициозную и вместе с тем крайне актуальную задачу — запустить такой проект, который в обозримом будущем — в течение буквально нескольких лет — поможет сегодняшним студентам и аспирантам успешно интегрироваться в международную академическую среду», — сообщил Садовничий.

«Мне очень близка идея о продолжении сильной математической традиции в России и продвижении школы финансовой математики в мировые лидеры. Когда подобный проект запускается в партнерстве с сильнейшими факультетами МГУ, то я уверен в успехе», - отметил в свою очередь Костин.

В планах фонда на 2021 год проведение в апреле первой весенней школы для студентов в Сочи «Черноморская школа по новейшим достижениям в финансовой математике» совместно с университетом «Сириус», а в августе — ежегодной летней школы по финансовой математике для студентов.

Студенты получат возможность пройти стажировку в компаниях Группы ВТБ.