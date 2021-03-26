СК назвал две версии крушения Ка-32 под Калининградом

Следствие рассматривает две версии крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы регионального следственного отдела на транспорте Сергея Сумарокова.

«Рассматриваются две версии - нарушение правил эксплуатации и какая-то чрезвычайная ситуация, произошедшая на борту воздушного судно либо, может быть, внешние какие-то причины», – рассказал Сумароков.

По его словам, вертолет будет транспортирован на берег для экспертизы.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-32 упал в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета, на борту находились трое человек. На данный момент поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. В результате инцидента погиб бортовой механик, командир воздушного судна и второй пилот спасены, они были госпитализированы.

После крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.