Человек погиб при крушении Ка-32 в Калининградской области

Один человек погиб в результате крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«По предварительным данным, на борту находилось 4 человека – одного человека спасли, один погиб, поиски еще двоих продолжаются», – указано в сообщении.

Ведомство начало проверку по факту крушения вертолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области в акватории Куршского залива в пяти километрах от города Полесск во время учебного полета упал вертолет Ка-32. В МЧС заявили, что двое человек спасены..