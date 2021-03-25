Тулеев заявил, что в «Зимней вишне» могли устроить поджог

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово мог произойти из-за поджога. Такое мнение выразил экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, он написал об этом на своей странице в Instagram.

Он отметил, что его до сих пор терзают сомнения относительно произошедшей в 2018 году трагедии. Экс-чиновник задался вопросом, почему пламя моментально охватило все здание ТЦ.

«Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — написал бывший глава региона.

Ранее в МЧС оценили пожарную безопасность в ТЦ после трагедии в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.