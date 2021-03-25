Тулеев заявил, что в «Зимней вишне» могли устроить поджог

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время интервью агентству МИА «Россия... Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время интервью агентству МИА «Россия...
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время интервью агентству МИА «Россия...
Александр Кряжев/РИА Новости

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово мог произойти из-за поджога. Такое мнение выразил экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, он написал об этом на своей странице в Instagram.

Он отметил, что его до сих пор терзают сомнения относительно произошедшей в 2018 году трагедии. Экс-чиновник задался вопросом, почему пламя моментально охватило все здание ТЦ.

«Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — написал бывший глава региона.

Ранее в МЧС оценили пожарную безопасность в ТЦ после трагедии в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.