В мире за сутки подтвердились 461 тысяча заражений коронавирусом

В мире за сутки подтвердились 461 тыс. заражений коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Также за прошедшие 24 часа скончались 8,3 тыс. пациентов. Таким образом, с начала пандемии заразились 123,9 млн, умерли 2,72 млн человек.

44% новых случаев были подтверждены в Европе (207 424). Далее следуют Северная и Южная Америка (144 962) и Юго-Восточная Азия (56 811).

Больше всего коронавирус распространен в США (29 592 831), Бразилии (12 047 526), Индии (11 734 058), России (4 483 471) и Великобритании (4 307 308).

Ранее в Финляндии нашли новый штамм коронавируса, напоминающий южноафриканский. Происхождение мутации пока не ясно. В настоящий момент ученые работают, чтобы получить весь геном вируса.