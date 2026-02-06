Китай призвал США возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности

Китай призывает США обсудить с Россией дальнейшие шаги после истечения срока действия договора СНВ-3. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает РИА Новости.

«Китай призывает США возобновить диалог по стратегической стабильности с Россией, а также обсудить дальнейшие шаги после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией», — сказал дипломат.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости работать над новым долгосрочным соглашением.

Ранее Вэнс заявил, что США намерены работать над сокращением ядерных арсеналов с Россией и Китаем.