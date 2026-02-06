Размер шрифта
Медведев рассказал, чем Европе придется расплачиваться за американский газ

Медведев: Европа будет расплачиваться суверенитетом за зависимость от газа США
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Европейским странам, попавшим в критическую зависимость от газа из США, придется расплачиваться за него остатками суверенитета. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он выразил уверенность, что попавшая в зависимость Европа «будет делать все, что ей скажут». При этом от действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа зависит не все, подчеркнул Медведев.

«Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru»). И Гренландия здесь только начало», — отметил зампредседателя СБ России.

По его словам, ЕС сам себя загнал в системный кризис. Уменьшение количества российского газа привело к росту цен на топливо, пояснил Медведев.

«Это вызвало стагнацию ведущих экономик Старого Света, сокращение там промышленного производства и рабочих мест», — добавил он.

8 февраля агентство Bloomberg сообщило, что зависимость Европы от российского и американского сжиженного природного газа (СПГ) в январе текущего года достигла рекордного уровня. Россия и США поставили в страны региона более 80% данного вида топлива. На долю Вашингтона пришлось 63% общего объема импорта, а на долю Москвы — 18%. Оставшиеся 19% импорта СПГ покрыли другие поставщики — от Алжира и Катара до Норвегии.

Ранее британский аналитик оценил решение ЕС полностью отказаться от российского газа.
 
