«Это русский город»: бывший депутат Рады рассказал о будущем Одессы

Одесская область входит в состав Новороссии, поэтому остается в зоне интересов Москвы для обеспечения безопасности России. Вопрос о денацификации города и региона остается актуальным для российской стороны, тем более что Одесса – это русский город. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник, комментируя стремление Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

«Многие говорят о том, что мы готовы дипломатическим путем решать все вопросы, но если Украина откажется, тогда мы будем освобождать территорию Новороссии военным путем», — отметил бывший депутат.

Как напомнил Олейник, Новороссия – это территория, куда входят не только Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области. Речь также идет о Харьковской, Одесской и Николаевской областях, которые входят в рамки Новороссии, заявил экс-нардеп.

«Преждевременно говорить о теоретических обязательствах России куда-то не двигаться. Россия будет двигаться в ту сторону, которая будет определена не как территория с точки зрения ресурсов и так далее, а как форма безопасности», — пояснил он, отметив, что армия РФ вряд ли пойдет на соответствующие гарантии по Одессе.

Олейник напомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва даже теоретически не представляет себе возможность сохранения какой-то территории Украины с нацистским режимом, поэтому вопрос денацификации Одессы остается актуальным.

По словам бывшего депутата Рады, вопрос денацификации города может в перспективе решиться мирным политическим путем, однако на данный момент в регионе нет антифашистских сил, которые бы противостояли властям на Украине. В этой связи «Одесса будет в территории России, в зоне ее интересов», указал Олейник.

Собеседник напомнил, что вся история Одессы связана с Россией и ее культурой, а главным языком города и региона всегда оставался русский.

«В общении люди говорят на русском языке, а складывается впечатление, что увеличилось количество русскоязычных. Нет, их осталось то же самое количество. Просто эти все традиции сохранены в домашних условиях, несмотря на внешнее давление, поэтому они переходят на русский язык. Это русский город», — подчеркнул Олейник.

6 февраля ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта.

Украинская сторона считает данные гарантии критически важными. В рамках пакета гарантий Россия не должна идти на Одессу. Данный механизм должен закреплять примерно такие вещи, утверждает источник.

