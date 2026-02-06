Размер шрифта
В Приморье спасли полуторагодовалого ребенка, на которого напала домашняя собака

В Приморье домашний пес порвал лицо ребенку, приблизившемуся к его миске
Telegram-канал Минздрав Приморья

В Приморье домашняя собака едва не растерзала полуторагодовалого ребенка, сообщили в региональном Минздраве.

Несчастный случай произошел в селе Воскресенка. Малыш остался без присмотра взрослых и, не осознавая опасности, потянулся к миске домашнего пса. Животное набросилось на него и оставило страшные раны на лице и голове.

Мальчика, который находился в тяжелом состоянии, экстренно доставили в Спасскую городскую больницу, где врачи диагностировали у него разрывы век, слезных каналов, перелом верхней челюсти, после чего обработали и зашили раны.

Затем ребенка с мамой на санавиации перевезли в Краевую клиническую больницу №2 во Владивостоке. Пострадавшего поместили в реанимацию и стабилизировали его состояние, а затем анестезиологи, челюстно-лицевых хирурги и детские офтальмологи провели ему несколько операций.

«Слезные канальцы были аккуратно восстановлены, раны век ушиты, прогноз для зрения благоприятный», — рассказали в больнице.

Благодаря профессионализму врачей, полученные травмы не повлекут долгосрочных последствий для пациента.

Ранее стая ротвейлеров напала на детей, когда они катались с горки в Подмосковье.
 
