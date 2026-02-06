Размер шрифта
Зеленскому объяснили, как остановить удары России

Профессор Малинен: Зеленский может заключить мир и остановить удары
V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский может остановить удары по энергетической инфраструктуре в любой момент, и для этого просто нужно заключить мирный договор с Россией. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Конечно, Зеленский может заключить мир и остановить все это в любой момент, когда он захочет», — отметил профессор.

4 февраля в российском минобороны подтвердили новые удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, по местам хранения и запуска украинских БПЛА большой дальности, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал их «конструктивными» и подчеркнул, что стороны обсудили «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением». Также Уиткофф сообщил о том, что делегации договорились об обмене 314 военнопленными.

Затем Зеленский анонсировал следующую встречу, которая, вероятно, пройдет в США.

Ранее был назван минимальный срок выработки мирного документа по Украине.
 
