Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

SHOT: комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет после задержания

Стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезжать на территорию России в течение 50 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, в ночь на 6 февраля 34-летний юморист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля во Внуково Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд.

Сообщается, что стендапер сталкивался с проблемами по части нарушения миграционного законодательства: в 2025 году он превысил допустимый срок пребывания в РФ. Сабурову назначили штраф и дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам.

Telegram-канал Mash не исключает, что Сабурову запретили въезд из-за концерта в Алма-Ате 2022 года, на котором он «попытался поддеть россиян», и «неоднократную критику СВО».

Известно, что комик владеет роскошным коттеджем и земельным участком в элитном подмосковном поселке. Рыночная стоимость его недвижимости оценивается в 115 млн рублей. Вместе с Сабуровым в особняке живет его семья — жена и трое детей, которых пара не показывает публике.

Помимо недвижимости, у артиста два автомобиля премиум-класса: Mercedes G-Class 2018 года выпуска с номером SBR, оцененный примерно в 20 млн рублей, и Cadillac Escalade 2021 года стоимостью около 11 млн.

