В Приморье мать расправилась с новорожденным и попросила мужа избавиться от тела

Жительница Приморья расправилась с новорожденным и лишилась свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

В августе 2025 года рыбаки вытащили из реки Астраханка тело младенца в полиэтиленовом пакете.

Выяснилось, что его матерью является 29-летняя женщина из Камень-Рыболова. В июне она самостоятельно родила в ванной, перекрыла малышу воздух, запаковала тело в пакет, сказав мужу, что ребенок родился бездыханным.

Женщина попросила, чтобы мужчина забрал тело младенца и выбросил в реку. Он так и сделал, а затем заявил, что не подозревал ни о беременности жены, ни о том, что малыш какое-то время был жив.

Против матери возбудили дело по по статье 106 УК РФ. Ханкайский районный суд вынес женщне обвинительный приговор, она проведет два года в колонии-поселении, ее муж выступал на суде в качестве свидетеля.

Ранее мать исколола девятимесячного ребенка иглами за плохое поведение