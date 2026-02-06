Размер шрифта
В Красноярске после поджога в школе №153 задержали еще двух человек

SHOT: охранника и вахтершу красноярской школы №153 задержали после ЧП с поджогом
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские задержали охранника и вахтершу школы №153 в Красноярске, в которой восьмиклассница устроила поджог. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В материале уточняется, что оба задержанных являются сотрудниками частной охранной организации «Тамерлан».

«Среди задержанных — женщина, дежурившая на входе в тот самый день. Ученики жаловались, что она и ее напарница пропускали всех без разбора и не проверяли школьные карты», — отметили журналисты.

Они добавили, что в связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности.

До этого газета «Известия» написала, что директора красноярской школы №153 уволили после инцидента с поджогом.

ЧП в образовательном учреждении произошло 4 февраля. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, ученица восьмого класса принесла на уроки горючее вещество и с помощью него подожгла тряпку. После этого девочка бросила охваченную огнем ткань в класс. В результате три ребенка получили ожоги. Более того, школьница нанесла телесные повреждения еще двум несовершеннолетним и учителю.

На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело. Восьмиклассницу задержали. По данным СМИ, девочка перед нападением рассказала о своих планах в чате класса. Однако в тот момент никто не придал этому значения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психиатр связал нападения на школы с весенним обострением.
 
