В лицее Баку подросток выстрелил в учителя

Oxu.az: в Баку ученик лицея выстрелил из охотничьего ружья в учителя

В лицее İdrak в Баку произошел вооруженный инцидент, в результате которого десятиклассник пронес на территорию учебного заведения охотничье ружье отца и выстрелил в учителя. Об этом сообщает азербайджанское издание oxu.az.

Как отмечается в сообщении, ученик выстрелил учителю в шею, пострадавшей оказалась преподаватель математики Шахла Камилова. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, ей своевременно обеспечили оказание первой медицинской помощи. Известно, что инцидент произошел на перемене.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что по факту нанесения ранения учительнице местная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении десятиклассника, проводится расследование. Ученик, подозреваемый в совершении инцидента, задержан прокуратурой.

В лицее работают сотрудники надзорного ведомства, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

