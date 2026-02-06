Размер шрифта
Общество

В Москве пытались убить генерал-лейтенанта Минобороны Алексеева

СК: в Москве неизвестный выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны Алексеева
РИА Новости

В Москве госпитализировали генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева после покушения на него. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России, пишет РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. По данным СК, неизвестный несколько раз выстрелил в генерала Алексеева и скрылся. Потерпевшего доставили в одну из столичных больниц, информации о его состоянии нет.

На данный момент следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь высокопоставленного сотрудника Минобороны.

Как уточнил Telegram-канал SHOT, пострадавший занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) ВС России. Сообщается, что киллер поджидал офицера возле жилого дома на Волоколамском шоссе. Он несколько раз выстрелил Алексееву в спину, а после скрылся. Генерал выжил.

Известно, что в 2017 году Владимиру Алексееву было присвоено звание Героя России.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР за попытку покушения на высокопоставленного российского военного. По информации службы, подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые он должен был отдать офицеру Вооруженных сил России в качестве подарка. Злоумышленника задержали в момент передачи посылки.

Экспертиза показала, что в бутылках с пивом присутствовали вещества британского производства — колхицин и третбутилбициклофосфат. Последний является аналогом боевого отравляющего вещества (БОВ) VX нервно-паралитического действия. При попадании в организм эти яды приводят к мучительной кончине в течение 20 минут.

Ранее стало известно о подготовке покушения на Шойгу.
 
