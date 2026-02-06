В Казахстане старшеклассник с топором ранил двух школьников

Два ученика пострадали при нападении подростка с топором в школе в Казахстане

Старшеклассник с топором напал на детей в одной из школ города Кульсары, расположенного на западе Казахстана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области республики.

По данным правоохранительных органов, школьников атаковал ученик 10-го класса. Он взялся за топор после конфликта со сверстниками, напал на них и затем покинул территорию образовательного учреждения.

«В результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения. <...> [Нападавший] подросток был установлен и задержан», — говорится в заявлении.

Из него следует, что всех участников произошедшего и их родителей доставили в отделение полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Старшеклассника, атаковавшего детей, поставили на учет органов внутренних дел и поместили в изолятор временного содержания. Материалы о происшествии были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

«В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», — добавили в департаменте.

5 февраля суд в Красноярском крае отправил под домашний арест ученицу, напавшую с ножом на сверстницу в образовательном учреждении. Инцидент произошел 3 февраля в школе № 4 города Кодинска. Девочка сначала попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Тогда она выбежала в коридор и ранила канцелярским ножом свою сверстницу.

Ранее была названа возможная причина нападения девочки на сверстницу в школе Кодинска.