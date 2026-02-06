Размер шрифта
Появились подробности покушения на генерал-лейтенанта Минобороны Алексеева

Baza: после покушения на генерала Минобороны Алексеева весь этаж покрыт кровью
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева состоялось на лестничной клетке жилого дома на Волоколамском шоссе, после инцидента весь этаж был покрыт кровью. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что в момент нападения генерал-лейтенант выходил из квартиры. По словам жильцов дома, после инцидента весь этаж был покрыт кровью, в том числе лифтовый холл.

Очевидцы также сообщили, что слышали выстрелы и крики о помощи. Некоторое время после нападения потерпевший оставался в сознании, добавили собеседники канала.

Инцидент произошел 6 февраля в Москве. По данным СК, неизвестный несколько раз выстрелил в генерала Алексеева и скрылся. Потерпевшего доставили в одну из столичных больниц, информация о его состоянии на момент публикации не поступала.

В настоящее время следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят опросы с очевидцами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь высокопоставленного сотрудника Минобороны.

Ранее стало известно о подготовке покушения на Шойгу.
 
