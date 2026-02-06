Медведев назвал идиотским решение ЕС о полном запрете импорта российского газа

После введения в действие регламента о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года, Европа, по различным оценкам, не досчитается 17% своего нынешнего импорта голубого топлива, написал в мессенджере Max зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Решение идиотское, вызванное стойким коллективным поражением мозга, которым болеет европейский истеблишмент», — отметил политик, подчеркнув, что непонятно, как европейские лидеры будут компенсировать нехватку топлива.

По словам Медведева, в ЕС наблюдается системный кризис, в который Европа загнала себя сама: «российского газа все меньше, а цены при этом все выше». А это, в свою очередь, привело к падению уровня потребления и доходов европейцев, и, как результат, жители стран ЕС экономят на всем, «кутаясь в три слоя одежды из-за холода в домах», резюмировал зампредседателя Совбеза РФ.

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия по отдельности оспорят запрет на импорт газа из России.