Появились кадры задержания комика Сабурова в московском аэропорту

Комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, публикуя видео задержания артиста.

На опубликованных кадрах два сотрудника полиции полиции подходят к Сабурову, который стоит с багажом, в одном из залов аэропорта и, предположительно, просят пройти с ними.

Как уточняет Life со ссылкой на SHOT, в ночь на 6 февраля 34-летний юморист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля во Внуково Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд.

Сообщается, что стендапер сталкивался с проблемами по части нарушения миграционного законодательства: в 2025 году он превысил допустимый срок пребывания в РФ. Сабурову назначили штраф и дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам.

Telegram-канал Mash в свою очередь не исключает, что Сабурову запретили въезд из-за концерта в Алма-Ате 2022 года, на котором он «попытался поддеть россиян», и «неоднократную критику СВО».

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Нурлана Сабурова.