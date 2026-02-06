Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

Киев призвал ЕС принять «политическое решение» о членстве в союзе в 2027 году

Жовква: Украине нужно четкое политическое решение о членстве в ЕС в 2027
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине нужно «четкое политическое решение» по вступлению в Евросоюз в 2027 году. Об этом заявил замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на встрече с делегацией комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, сообщает сайт украинского президента.

«Членство Украины в Евросоюзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам нужно четкое политическое решение о членстве Украины в ЕС в 2027 году», — отметил он.

Также Жовква сказал, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и рассчитывает получить от западных союзников ракеты ПВО. Кроме того, на встрече обговаривалась программа, по которой Украина может покупать у США ракеты для ПВО. Жовква подчеркнул и то, что Украина рассчитывает на расширение оборонных проектов с ЕС.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает вступить в ЕС уже в 2027 году. До этого он также говорил, что Киев будет технически готов открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отмечал, что подготовленная в Брюсселе и Киеве дорожная карта для Украины подразумевает ускоренный прием страны в ЕС в 2027 году, но если Украина вступит в ЕС, то «в Европе будет война».

Ранее глава МИД Италии оценил идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!