Киев призвал ЕС принять «политическое решение» о членстве в союзе в 2027 году

Украине нужно «четкое политическое решение» по вступлению в Евросоюз в 2027 году. Об этом заявил замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на встрече с делегацией комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, сообщает сайт украинского президента.

«Членство Украины в Евросоюзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам нужно четкое политическое решение о членстве Украины в ЕС в 2027 году», — отметил он.

Также Жовква сказал, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и рассчитывает получить от западных союзников ракеты ПВО. Кроме того, на встрече обговаривалась программа, по которой Украина может покупать у США ракеты для ПВО. Жовква подчеркнул и то, что Украина рассчитывает на расширение оборонных проектов с ЕС.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает вступить в ЕС уже в 2027 году. До этого он также говорил, что Киев будет технически готов открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отмечал, что подготовленная в Брюсселе и Киеве дорожная карта для Украины подразумевает ускоренный прием страны в ЕС в 2027 году, но если Украина вступит в ЕС, то «в Европе будет война».

Ранее глава МИД Италии оценил идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС.