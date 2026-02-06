Размер шрифта
Медведев заявил о «кровавой энергетической самокастрации» Европы

Медведев: ЕС готов на энергетическую самокастрацию, когда речь заходит о России
Екатерина Штукина/РИА Новости

Европейские политики готовы на все, чтобы не иметь ничего общего с Россией, даже совершить «кровавую энергетическую самокастрацию» и плюнуть в наследие предшественников. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

Медведев напомнил о регламенте ЕС, который вводит полный запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года по заключенным долгосрочным контрактам. Политик указал, что при таком сценарии Евросоюз недосчитается более 17% нынешнего импорта голубого топлива. Причем неясно, откуда Европа будет компенсировать нехватку, отметил он.

«Когда речь заходит о связях с нашей страной, они готовы на все, в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов», — высказался Медведев.

Он добавил, что подобными решениями европейские политики «плюют» на наследие своих предшественников, которые находили важные точки соприкосновения с Москвой даже в непростой период холодной войны.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что европейские чиновники и представители бизнеса рассматривают вариант запрета трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России по действующим контрактам путем установления нулевой квоты. Агентство отметило, что это якобы позволит компаниям ЕС ссылаться на форс-мажор для расторжения контрактов с российскими поставщиками без уплаты штрафов.

Ранее был назван объем газа, который Евросоюз купит у России в 2026 году вопреки санкциям.
 
