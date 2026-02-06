Названа причина запрета на въезд в Россию для комика Сабурова

Комик Нурлан Сабуров, которому ввели запрет на въезд в Россию, якобы пытался легализовать заработанные в стране деньги через посредников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

«Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 млн рублей», — сказано в сообщении.

До этого источник агентства сообщал, что решение в отношении юмориста могло быть принято в интересах нацбезопасности страны.

Как писал Telegram-канал SHOT, в ночь на 6 февраля 34-летний артист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд.

Сообщается, что стендапер сталкивался с проблемами по части нарушения миграционного законодательства: в 2025 году он превысил допустимый срок пребывания в РФ. Сабурову назначили штраф и дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам.

Telegram-канал Mash не исключает, что Сабурову запретили въезд из-за концерта в Алма-Ате 2022 года, на котором он «попытался поддеть россиян», и «неоднократную критику СВО».

