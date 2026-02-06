Самолет упал в океан у пляжа Австралии

Самолет упал в океан у южного побережья Австралии. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC со ссылкой на полицию штата Южная Австралия.

«Около 16:30 (по местному времени. — «Газета.Ru») поступило сообщение о происшествии с участием легкого самолета в районе Лонг-Бэй недалеко от Гулва-Саут», — говорится в публикации.

Сообщается, что на место происшествия в районе устья реки Муррей прибыли сотрудники экстренных служб. Власти направили туда полицейский вертолет, службу спасения на море и три пожарные машины.

Информация о пострадавших в инциденте не уточняется.

В декабре 2025 года самолет Cessna 170A, принадлежащий рекламной компании, упал в воду в районе пляжа Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро. На видеозаписи, опубликованной властями, видно, как самолет резко пикирует носом в море недалеко от пляжа.

На месте происшествия работали спасательные команды на гидроциклах, надувных лодках, а также водолазы. После обнаружения тела пилота его направили на судебно-медицинскую экспертизу для опознания.

Ранее на подмосковном аэродроме Новинки разбился легкомоторный самолет.