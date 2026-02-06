Директор Сердюкова вышла на связь после новостей о его побеге из шоу из-за экс-мужа Бородиной

Директор Николая Сердюкова Анастасия Фазлиева отказалась комментировать новость о побеге блогера со съемок шоу из-за экс-мужа Ксении Бородиной. Об этом она сообщила «Газете.Ru».

«Не комментируем», — ответила представитель Сердюкова на просьбу подтвердить или опровергнуть распространившиеся новости.

Как сообщили в СМИ, Николай Сердюков прилетел в Марокко на съемки нового сезона шоу «Мастер игры». Однако к участию блогер так и не приступил. По данным источников, создатели проекта пригласили бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова, и из-за этого Сердюков решил вернуться в Россию.

В сети опубликовали кадры, как Николай Сердюков покидал отель с чемоданами. Перед этим он с кем-то переписывался по телефону. Сам предприниматель пока не прокомментировал произошедшее.

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова в 2025 году. Для телеведущей это уже третий брак. Ее предыдущие отношения закончились из-за измен бывшего мужа. Звезда «Дома-2» утверждала, что долгое время знала о неверности Омарова, но продолжала с ним жить ради семьи.

Ранее Анна Калашникова заявила, что Ксения Бородина и Николай Сердюков счастливы в браке, несмотря на слухи о разводе.