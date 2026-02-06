Размер шрифта
Почти 40 поездов идут с задержкой после схода вагонов в Тамбовской области

ФПК: 39 поездов задерживаются из-за ЧП на железной дороге в Тамбовской области
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Почти четыре десятка поездов следуют с задержкой из-за схода вагонов грузового состава в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) в Telegram-канале.

«В настоящее время в пути задерживаются 39 поездов дальнего следования. В частности, шесть поездов следуют измененным маршрутом», — говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, в пункты назначения уже прибыли 47 составов.

В публикации подчеркивается, что железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить время отставания поездов от графика. При этом сотрудники поездных бригад поддерживают в вагонах комфортный температурный режим и оказывают пассажирам всестороннюю помощь, отметили в ФПК.

Представители компании добавили, что пассажирам сильно задерживающихся поездов начислят по 4000 бонусов на следующие поездки. Речь идет о составах, которые опаздывают более чем на 10 часов.

4 февраля на станции Кочетовка-2 в городе Мичуринске в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов. Состав транспортировал бензин, после опрокидывания цистерны загорелись. Предварительно, в результате ЧП машинист поезда получил множественные ожоги. На фоне произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее в Забайкальском крае с рельсов сошли 11 вагонов с углем.
 
