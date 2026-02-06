Размер шрифта
Гуменнику предрекли снижение оценок судьями на Олимпиаде

Москвина о Гуменнике: судьи будут вынуждены придержать его оценки на Олимпиаде
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер парного катания Тамара Москвина спрогнозировала результаты фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии. Ее слова передает RT.

«Кто знает того же Петю на международном уровне? Фактически никто. Судьи будут просто вынуждены придержать оценки. Во‑первых, после Петра будет еще почти три десятка участников. Во‑вторых, может сыграть свою роль чисто человеческий фактор. Для судей Олимпиада — это возможность прежде всего показать себя, и все они знают, что всегда безопаснее судить чуть более жестко», — сказала Москвина.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее канадский фигурист Стивен Гоголев попросил россиян болеть за него на Олимпиаде.
 
