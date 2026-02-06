Размер шрифта
«Эта Олимпиада не для нас»: олимпийская чемпионка об участии в Играх

Лыжница Степанова: не так себе представляла открытие Олимпиады 2026
Aaron Favila/AP

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале сообщила, что не сожалеет об упущенной возможности участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Не так себе представляла открытие Олимпиады 2026, «но сожалений горьких нет как нет». В неравных условиях, с проверками и ограничениями — эта Олимпиада не для нас. Хотя смотреть все равно буду. Чтобы найти слабые места соперниц. Чтобы вернуться на равных и победить. Отличный стимул, правда? — написала Степанова.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее знаменосец Украины на Олимпиаде обвинил российских спортсменов в несоблюдении нейтральности.
 
