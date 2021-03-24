Выросло число жертв взрыва в Химках

Еще один пострадавший при взрыве в подмосковных Химках скончался в больнице. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

«Сегодня в Подольской городской больнице №2 скончался четвертый человек в результате ЧП на улице Зеленая в Химках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 23-летний мужчина жил в 138-й квартире, которая была эпицентром взрыва. Состояние трех других пострадавших оценивается как стабильное, они находятся в больнице.

Ранее стало известно об удачном спасении мальчика от взрыва в Химках.

Взрыв в многоэтажке на Зеленой улице в подмосковных Химках прогремел около 11.00 мск. По предварительным данным, причиной стала либо неисправность газового оборудования, либо утечка голубого топлива. По данным МЧС, площадь обрушения составила 25 кв. м. Жильцов сразу двух подъездов пострадавшего дома эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения. СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек.