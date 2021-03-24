Врачи в Индии впервые выявили двойную мутацию коронавируса

Индийские медики обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

«Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», — заявили в ведомстве.

На данный момент у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.

Агентство дополняет, что 24 марта 2021 года в Индии было обнаружено 275 новых случаев смерти от COVID-19. В текущем году этот показатель является самым большим в стране.

По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа число инфицированных выросло на 47 262 человека, что является самым высоким показателем с начала ноября, и составило в общей сложности 11,7 миллиона. Индия зафиксировала наибольшее количество случаев заболевания после США и Бразилии.

Общее число погибших от COVID-19 в Индии достигло 160 441 человека.