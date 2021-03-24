В Австралии готовятся к борьбе с последствиями мощного наводнения

В Австралии власти объявили о завершении основного этапа крупного наводнения на юго-востоке, сообщает Reuters.

Несмотря на прекращение дождей и общее улучшение ситуации, власти также напоминают, что в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, в том числе в Сиднее, уровень воды еще может подняться.

По данным Глэдис Бережиклян, премьер-министра Нового Южного Уэльса, из-за наводнения более 6 тыс. человек были эвакуированы за последние 24 часа.

«Нам все еще нужно помнить, что тысячи и тысячи людей до сих пор находятся под угрозой эвакуации, что реки будут продолжать разливаться, что водосборные бассейны будут продолжать испытывать потоки воды, которых не было на протяжении 50 лет, а в некоторых местах — и 100 лет », — заявила Бережиклян.

Страховой совет Австралии отмечает, что они получили свыше 17000 заявлений, на общую сумму больше 254 миллионов австралийских долларов, однако сообщений о человеческих жертвах наводнений пока не поступало.

Ранее в Австралии из-за наводнения эвакуировали около 18 тысяч человек