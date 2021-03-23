В России предложили поднять зарплату учителей в два раза

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на парламентских слушаниях КПРФ выступил с предложением увеличить зарплаты учителей. Его цитирует сайт «Дума.ТВ».

По его словам, средние ставки оплаты труда за 18 часов должны быть не ниже средней заработной платы не только по региону, но и по стране. Это позволит сократить неравенство в оплате учительского труда.

Смолин уточнил, что такие меры нужно распространить на преподавателей ВУЗов, а педагоги в специальных средних учебных заведениях должны получать в полтора раза больше средней зарплаты.

Также фракция КПРФ предложила распространить на педагогов социальные гарантии государственных чиновников, в том числе возможность выхода на досрочную пенсию. Для сельских учителей необходимо вернуть льготы на оплату коммунальных услуг и 25-процентную надбавку, считают депутаты.

Смолин добавил, что если опускать зарплату педагогов ниже определенного уровня, то может возникнуть кадровый кризис.

Ранее в Госдуме предложили установить единый оклад для молодых учителей.